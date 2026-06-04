Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. Фото: Warsaw Chopin Airport/Facebook

Польща запроваджує обмеження повітряного руху вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Рішення діятиме у східних регіонах країни з червня до вересня 2026 року. Обмеження стосуються переважно малої авіації та не впливають на пасажирські рейси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

Карта обмеження повітряного руху в Польщі/PANSA

Польща обмежила повітряний простір біля України та Білорусі

Польща оголосила про запровадження обмеженої повітряної зони EP R131, яка замінить попередню EP R130. Рішення ухвалене на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі для посилення національної безпеки у прикордонному регіоні з Україною та Білоруссю.

Нова зона охоплюватиме східну частину країни на висоті від землі до FL95 (приблизно 3 км) та смугу шириною близько 20–50 км углиб території Польщі. Водночас комерційні авіарейси, які виконуються на більшій висоті, не підпадають під обмеження.

У період з 10 червня до 9 вересня 2026 року в цій зоні діятимуть різні режими залежно від часу доби. Вночі запроваджується повна заборона польотів, за винятком військової, рятувальної та погодженої авіації, тоді як удень дозволятимуться окремі категорії польотів за умов суворого контролю.

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Зокрема, йдеться про повітряні судна з поданим планом польоту та справним транспондером, державну та медичну авіацію (SAR, MEDEVAC), погоджені з Центром повітряних операцій рейси, а також цивільні безпілотники у встановленому порядку.

Також передбачено механізм оперативного реагування — у разі потреби польоти в зоні можуть бути обмежені приблизно протягом 25 хвилин після відповідного рішення координатора.

Водночас наголошується, що це є плановим продовженням раніше чинної прикордонної зони авіаційної безпеки й не означає "закриття неба" над східною Польщею, а має технічний характер для контролю малої авіації.

Новини.LIVE інформували, що самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наявність "серйозної цілі" з точними координатами поблизу кордону з Україною. Його слова стали відповіддю на повідомлення про визначення Україною потенційних військових цілей на території Білорусі. Також він стверджує, що українська сторона не зацікавлена у відкритті нового фронту з його країною.

Новини.LIVE також писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що головною гарантією захисту від можливих провокацій з боку Білорусі є власна обороноздатність України. Він наголосив, що готовність держави до будь-яких сценаріїв є ключовим фактором стримування ескалації. Водночас Буданов висловив сумнів, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська здатна вплинути на такі процеси.