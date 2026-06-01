Буданов: Тихановська не зможе запобігти провокаціям з Білорусі

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що запобігти можливим провокаціям з території Білорусі Україна може насамперед завдяки власній силі та готовності до будь-яких сценаріїв. За його словами, саме обороноздатність держави є головним фактором стримування потенційної ескалації. Водночас він висловив сумнів, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська здатна вплинути на такі процеси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" у понеділок, 1 червня.

Буданов про загрози з боку Білорусі

Відповідаючи на запитання щодо можливих загроз з боку Білорусі та ролі демократичної опозиції цієї країни Кирило Буданов зазначив, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська не зможе запобігти ймовірним провокаціям з території Білорусі.

Буданов наголосив, що ключовою гарантією безпеки залишається готовність України до будь-якого розвитку подій. На його думку, якщо держава демонструє силу та спроможність захищати себе, це суттєво знижує ризики нових провокацій чи спроб ескалації.

Водночас він зазначив, що міжнародна підтримка та допомога партнерів у питаннях безпеки залишаються важливими. Однак вирішальним фактором, за його словами, все одно є внутрішня стійкість і готовність України.

Коментуючи можливість впливу Світлани Тихановської на ситуацію, керівник ОП висловив свою позицію та водночас наголосив на необхідності не допустити повторного використання території Білорусі для агресії проти України.

"Ми маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді нікому дурні думки в голову лізти не будуть. Це перше, що я вам скажу.

Чи потрібна нам допомога будь-кого, щоб унеможливити саму можливість будь-яких провокацій? Ну, це ніколи зайвим не буде. Чи зможе з цим завданням справитись пані Тихановська? Суто суб'єктивно кажучи, ні, не зможе навіть теоретично.

Але ще раз повторюю першу тезу. Ми маємо бути сильними і тоді все буде нормально. З нами будуть рахуватись і ніхто дурниць робити не буде.

Я сподіваюся, що ми зможемо зробити правильні кроки для того, щоб унеможливити саму ідею повторного застосування і використання території Республіки Білорусь для збройної агресії проти України", — сказав Буданов.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Олександр Лукашенко виступив із черговими погрозами на адресу України, заявивши про наявність "серйозної цілі" поблизу білоруського кордону. Так він відреагував на повідомлення про нібито визначені Україною цілі на території Білорусі.

Новини.LIVE інформували, що 26 травня 2026 року Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та її командою. Президент підтвердив підтримку незалежності й суверенітету Білорусі та наголосив на необхідності протидії російському впливу. Також він заявив, що Україна розраховує на добросусідські відносини з Білоруссю після відновлення її реального суверенітету.