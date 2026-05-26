Зеленський зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською

Дата публікації: 26 травня 2026 14:06
Термінова новина

Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи. Усі наші європейські сусіди представлені. Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. 

Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. 

Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Світлана Тихановська Білорусь
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
