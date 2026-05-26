Зеленський зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською

Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи. Усі наші європейські сусіди представлені. Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь.

Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви.

Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією.

