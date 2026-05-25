Сибіга та Тихановська вшанували памʼять загиблих українських воїнів

Світлана Тихановська та Андрій Сибіга. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вшанували памʼять загиблих українських воїнів та білоруських добровольців. Вони поклали квіти до стели загиблих захисників.

Тихановська зауважила, що понад 80 білорусів загинули у війні Росії проти України.

"Ми пам’ятаємо кожного. Їхніми іменами будуть названі вулиці у вільній Білорусі", — повідомила вона.

Тихановська заявила, що Україна захищає не лише себе, а й право народів жити без диктатури, насильства та страху. За її словами, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко не представляє білоруський народ і служить інтересам Кремля.

Вона каже, що перемога України у війні відкриє шлях до свободи Білорусі.

"Білорусь не є Росією, а білоруси підтримували Україну ще з часів Майдану", — зазначила лідерка білоруської опозиції.

За її словами, сотні білорусів опинилися за ґратами через підтримку України та спротив режиму Лукашенка.

"Вільна демократична Білорусь має стати партнером України, а не інструментом російської агресії", — додала Тихановська.

Як писали Новини.LIVE, 25 травня Тихановська прибула до Києва на запрошення українського лідера Володимира Зеленського. Зокрема, вона відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в бою за Україну в січні 2025 року.

А у січні Зеленський провів зустріч із Тихановською. Вона заявила, що боротьба двох народів спільна, а майбутнє — європейське.