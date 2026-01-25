Зеленський зустрівся з Тихановською — деталі

Світлана Тихановська та Володимир Зеленський. Фото: x.com/tsihanouskaya

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею опозиції Білорусі Світланою Тихановською ввечері в неділю, 25 січня.

Про це повідомляє Світлана Тихановська в Х.

"Маю честь зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні у Вільнюсі. Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократію варто захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє — європейське", — зазначила Тихановська.

