Головна Новини дня Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

Дата публікації: 25 січня 2026 21:33
Зеленський зустрівся з Тихановською — деталі
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський. Фото: x.com/tsihanouskaya

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею опозиції Білорусі Світланою Тихановською ввечері в неділю, 25 січня.

Про це повідомляє Світлана Тихановська в Х.

"Маю честь зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні у Вільнюсі. Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократію варто захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє — європейське", — зазначила Тихановська.

Новина доповнюється...

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
