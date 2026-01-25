Зеленський зустрівся з Тихановською — деталі

Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 21:33
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський. Фото: x.com/tsihanouskaya
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею опозиції Білорусі Світланою Тихановською ввечері в неділю, 25 січня.
Про це повідомляє Світлана Тихановська в Х.
Реклама
Читайте також:
"Маю честь зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні у Вільнюсі. Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократію варто захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє — європейське", — зазначила Тихановська.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама