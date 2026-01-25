Зеленский встретился с Тихановской - детали

Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской

Зеленский встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской

Дата публикации 25 января 2026 21:33
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской вечером в воскресенье, 25 января.

Об этом сообщает Светлана Тихановская в Х.

"Имею честь встретиться с Президентом Владимиром Зеленским сегодня в Вильнюсе. Он воплощает мужество нации, которая отказывается отдать свою свободу. Его лидерство напоминает миру, что достоинство, суверенитет и демократию стоит защищать. Наша борьба общая. Наше будущее - европейское",- отметила Тихановская.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Автор:
Инна Буряк
