Зеленский встретился с Тихановской - детали

Зеленский встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской
Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 21:33
срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской вечером в воскресенье, 25 января.
Об этом сообщает Светлана Тихановская в Х.
Реклама
Читайте также:
"Имею честь встретиться с Президентом Владимиром Зеленским сегодня в Вильнюсе. Он воплощает мужество нации, которая отказывается отдать свою свободу. Его лидерство напоминает миру, что достоинство, суверенитет и демократию стоит защищать. Наша борьба общая. Наше будущее - европейское",- отметила Тихановская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама