Сибига и Тихановская почтили память погибших украинских воинов

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига почтили память погибших украинских воинов и беларусских добровольцев. Они возложили цветы к стеле погибших защитников.

Тихановская отметила, что более 80 беларусов погибли в войне России против Украины.

"Мы помним каждого. Их именами будут названы улицы в свободной Беларуси", — сообщила она.

Тихановская заявила, что Украина защищает не только себя, но и право народов жить без диктатуры, насилия и страха. По ее словам, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не представляет белорусский народ и служит интересам Кремля.

Она говорит, что победа Украины в войне откроет путь к свободе Беларуси.

"Беларусь не является Россией, а белорусы поддерживали Украину еще со времен Майдана", — отметила лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, сотни белорусов оказались за решеткой из-за поддержки Украины и сопротивления режиму Лукашенко.

"Свободная демократическая Беларусь должна стать партнером Украины, а не инструментом российской агрессии", — добавила Тихановская.

Как писали Новини.LIVE, 25 мая Тихановская прибыла в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, она посетила могилу белорусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в бою за Украину в январе 2025 года.

А в январе Зеленский провел встречу с Тихановской. Она заявила, что борьба двух народов общая, а будущее — европейское.