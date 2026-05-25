Сибига и Тихановская почтили память погибших украинских воинов
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига почтили память погибших украинских воинов и беларусских добровольцев. Они возложили цветы к стеле погибших защитников.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Тихановская и Сибига почтили память погибших воинов
Тихановская отметила, что более 80 беларусов погибли в войне России против Украины.
"Мы помним каждого. Их именами будут названы улицы в свободной Беларуси", — сообщила она.
Тихановская заявила, что Украина защищает не только себя, но и право народов жить без диктатуры, насилия и страха. По ее словам, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не представляет белорусский народ и служит интересам Кремля.
Она говорит, что победа Украины в войне откроет путь к свободе Беларуси.
"Беларусь не является Россией, а белорусы поддерживали Украину еще со времен Майдана", — отметила лидер белорусской оппозиции.
По ее словам, сотни белорусов оказались за решеткой из-за поддержки Украины и сопротивления режиму Лукашенко.
"Свободная демократическая Беларусь должна стать партнером Украины, а не инструментом российской агрессии", — добавила Тихановская.
Как писали Новини.LIVE, 25 мая Тихановская прибыла в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, она посетила могилу белорусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в бою за Украину в январе 2025 года.
А в январе Зеленский провел встречу с Тихановской. Она заявила, что борьба двух народов общая, а будущее — европейское.