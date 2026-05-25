Светлана Тихановская прибыла с первым визитом в Украину
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 мая прибыла в Киев. Это ее первый визит в Украину. Она прибыла по приглашению Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Светлану Тихановскую.
Визит Тихановской в Украину
Светлана Тихановская начала свой визит в Украину тем, что возложила цветы на могилу белорусской добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в бою за Украину в январе 2025 года.
"Первое, что я сделала по прибытии в Киев, — это сразу с поезда посетила могилу Марии Зайцевой. Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит с чествования человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси", — сказал лидер белорусской оппозиции.
Также она поблагодарила за то, что безопасно и быстро доставила Тихановскую и ее команду в Киев.
Отметим, чиновница прибыла в Украину по приглашению Владимира Зеленского. На вокзале в Киеве ее встречал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.
Как писали Новини.LIVE, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в Украине. В Офисе президента резко отреагировали на такое заявление.
Также мы писали, что Россия готовит нападения с территории Беларуси и Брянской области. Глава государства рассказал, что враг рассматривает возможность наступательных действий на северные регионы Украины.