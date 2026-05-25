Светлана Тихановская прибыла с первым визитом в Украину

Светлана Тихановская с визитом в Украине. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 мая прибыла в Киев. Это ее первый визит в Украину. Она прибыла по приглашению Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Светлану Тихановскую.

Визит Тихановской в Украину

Светлана Тихановская начала свой визит в Украину тем, что возложила цветы на могилу белорусской добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в бою за Украину в январе 2025 года.

Светлана Тихановская на могиле Марии Зайцевой. Фото: t.me/tsikhanouskaya

"Первое, что я сделала по прибытии в Киев, — это сразу с поезда посетила могилу Марии Зайцевой. Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит с чествования человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси", — сказал лидер белорусской оппозиции.

Также она поблагодарила за то, что безопасно и быстро доставила Тихановскую и ее команду в Киев.

Светлана Тихановская с билетом УЗ. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Отметим, чиновница прибыла в Украину по приглашению Владимира Зеленского. На вокзале в Киеве ее встречал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

Как писали Новини.LIVE, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в Украине. В Офисе президента резко отреагировали на такое заявление.

Также мы писали, что Россия готовит нападения с территории Беларуси и Брянской области. Глава государства рассказал, что враг рассматривает возможность наступательных действий на северные регионы Украины.