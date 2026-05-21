Главная Новости дня Лукашенко готов встретиться с Зеленским в Украине: реакция ОП

Лукашенко готов встретиться с Зеленским в Украине: реакция ОП

Дата публикации 21 мая 2026 19:50
Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и приехать в Украину. В Офисе Президента резко отреагировали.

Об этом сообщают белорусские СМИ и советник украинского лидера Дмитрий Литвин в комментарии "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Участие в российской войне против Украины

Лукашенко отреагировал на заявления Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну. Он заявил, что "это может произойти только в случае нападения на его страну". По его словам, тогда Беларусь вместе с Россией будут защищаться "от Бреста до Владивостока".

"Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", — утверждает Лукашенко.

Встреча с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "открыт" к разговору с Зеленским, чтобы обсудить "проблемы белорусско-украинских отношений".

"В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем", — сказал Лукашенко.

В Украине отреагировали

Литвин заявил, что заявления Лукашенко еще с 2022 года ничего не значат, когда Беларусь стала плацдармом для российской агрессии.

"Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него "готовилось нападение". О чем тут говорить", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, 21 мая Зеленский посетил Славутич, где провел встречу с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Во время обсуждения основное внимание уделили вопросам безопасности и укрепления обороны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия прорабатывает варианты новых атак с территории Беларуси и Брянской области. По его словам, враг рассматривает возможность наступательных действий на северные регионы Украины.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
