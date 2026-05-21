Лукашенко готовий зустрітися із Зеленським в Україні: реакція ОП

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та приїхати до України. В Офісі Президента різко відреагували.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ та радник українського лідера Дмитро Литвин у коментарі "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Участь у російській війні проти України

Лукашенко відреагував на заяви Зеленського про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну. Він заявив, що "це може статися лише у випадку нападу на його країну". За його словами, тоді Білорусь разом із Росією будуть захищатися "від Бреста до Владивостока".

"Тому якщо й будемо ми втягнуті у війну, у тому числі якщо це буде проти України, тільки в одному випадку — якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає ніякої необхідності. Ні громадянської, ні військової", — стверджує Лукашенко.

Зустріч із Зеленським

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "відкритий" до розмови із Зеленським, аби обговорити "проблеми білорусько-українських відносин".

"У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що", — сказав Лукашенко.

В Україні відреагували

Литвин заявив, що заяви Лукашенка ще з 2022 року нічого не значать, коли Білорусь стала плацдармом для російської агресії.

"Тому слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього "готувався напад". Про що тут говорити", — сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Росія опрацьовує варіанти нових атак із території Білорусі та Брянської області. За його словами, ворог розглядає можливість наступальних дій на північні регіони України.