Зеленський: Росія готує напади з Білорусі та Брянської області

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів з території на напрямку Білорусь — Брянська область. За його словами, ворог хоче наступати проти північних регіонів України — Чернігівсько-Київський напрямок.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у середу, 20 травня.

Загроза Росії з півночі

Зеленський зазначив, що провів сьогодні Ставку з військовими, розвідками, СБУ та МЗС. Сторони обговорили про загрозу з півночі.

"Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", — каже глава держави.

Він розраховує, що МЗС буде максимально активним у дипломатичній роботі щодо Білорусі. За його словами, необхідно посилити тиск та координацію з партнерами.

Зеленський наголосив, що вже набридло, що постійно є така загроза для України. Росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни.

"Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки — поки непублічні завдання. Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, існує загроза з боку Білорусі. Йдеться про можливе розширення фронту з півночі.

Раніше Зеленський наголосив на потребі зміцнення оборони Чернігівсько-Київського напрямку через посилення потенційних загроз із території Білорусі. Він зазначив, що Росія активізує спроби втягнути Мінськ у війну.