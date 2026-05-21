Посилення захисту північних регіонів: Зеленський відвідав Славутич

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 21 травня був з візитом у Славутичі, де провів зустріч із керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Основною темою обговорення стало посилення безпеки та захисту північних регіонів країни.

Робоча поїздка Зеленського до Славутича

Зеленський наголосив, що Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі на півночі держави. Йдеться, зокрема, про будівництво та посилення фортифікацій, укріплення прикордонних напрямків, а також додаткову підтримку підрозділів Сил оборони та безпеки, які несуть службу на кордоні з Білоруссю та поблизу Брянської області РФ.

"У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій — звідти може бути загроза, — і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей", — сказав президент.

Окремо глава держави підкреслив, що українська влада та військове командування враховують досвід 2022 року, коли російські війська здійснювали наступ, зокрема, з території Білорусі.

"Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський доручив посилити оборону півночі через загрозу з Білорусі. За його словами, Росія хоче використати території Білорусі для можливих агресивних дій.

Також президент розповідав, що Україна фіксує спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну. Він наголосив, що Україна володіє інформацією про переговори між Москвою та Мінськом і готова реагувати у разі загрози.