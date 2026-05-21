Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посилення захисту північних регіонів: Зеленський відвідав Славутич

Посилення захисту північних регіонів: Зеленський відвідав Славутич

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 18:10
Посилення захисту північних регіонів: Зеленський відвідав Славутич
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 21 травня був з візитом у Славутичі, де провів зустріч із керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Основною темою обговорення стало посилення безпеки та захисту північних регіонів країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Робоча поїздка Зеленського до Славутича

Зеленський наголосив, що Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі на півночі держави. Йдеться, зокрема, про будівництво та посилення фортифікацій, укріплення прикордонних напрямків, а також додаткову підтримку підрозділів Сил оборони та безпеки, які несуть службу на кордоні з Білоруссю та поблизу Брянської області РФ.

"У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій — звідти може бути загроза, — і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей", — сказав президент. 

Окремо глава держави підкреслив, що українська влада та військове командування враховують досвід 2022 року, коли російські війська здійснювали наступ, зокрема, з території Білорусі.

Читайте також:

"Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", — підсумував Володимир Зеленський. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський доручив посилити оборону півночі через загрозу з Білорусі. За його словами, Росія хоче використати території Білорусі для можливих агресивних дій. 

Також президент розповідав, що Україна фіксує спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну. Він наголосив, що Україна володіє інформацією про переговори між Москвою та Мінськом і готова реагувати у разі загрози. 

Володимир Зеленський війна в Україні фортифікації
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації