Главная Новости дня Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

Дата публикации 26 мая 2026 14:06
Сегодня в Киеве саммит, который объединил 24 страны, прежде всего страны Европы. Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусь.

Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины. И мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы.

Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, которая посещает Киев. Украина никогда не была угрозой для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, который граничит с Россией.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
