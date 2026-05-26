Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

Сегодня в Киеве саммит, который объединил 24 страны, прежде всего страны Европы. Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусь.

Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины. И мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы.

Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, которая посещает Киев. Украина никогда не была угрозой для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, который граничит с Россией.

