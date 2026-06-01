Буданов: Тихановская не сможет предотвратить провокации из Беларуси

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает, что предотвратить возможные провокации с территории Беларуси Украина может прежде всего благодаря собственной силе и готовности к любым сценариям. По его словам, именно обороноспособность государства является главным фактором сдерживания потенциальной эскалации. В то же время он выразил сомнение, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская способна повлиять на такие процессы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности" в понедельник, 1 июня.

Буданов об угрозах со стороны Беларуси

Отвечая на вопрос о возможных угрозах со стороны Беларуси и роли демократической оппозиции этой страны Кирилл Буданов отметил, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская не сможет предотвратить возможные провокации с территории Беларуси.

Буданов отметил, что ключевой гарантией безопасности остается готовность Украины к любому развитию событий. По его мнению, если государство демонстрирует силу и способность защищать себя, это существенно снижает риски новых провокаций или попыток эскалации.

В то же время он отметил, что международная поддержка и помощь партнеров в вопросах безопасности остаются важными. Однако решающим фактором, по его словам, все равно является внутренняя устойчивость и готовность Украины.

Комментируя возможность влияния Светланы Тихановской на ситуацию, руководитель ОП выразил свою позицию и одновременно отметил необходимость не допустить повторного использования территории Беларуси для агрессии против Украины.

"Мы должны быть сильными и готовыми к чему угодно. Тогда никому глупые мысли в голову лезть не будут. Это первое, что я вам скажу.

Нужна ли нам помощь кого-либо, чтобы исключить саму возможность каких-либо провокаций? Ну, это никогда лишним не будет. Сможет ли с этой задачей справиться госпожа Тихановская? Чисто субъективно говоря, нет, не сможет даже теоретически.

Но еще раз повторяю первый тезис. Мы должны быть сильными и тогда все будет нормально. С нами будут считаться и никто глупостей делать не будет.

Я надеюсь, что мы сможем сделать правильные шаги для того, чтобы исключить саму идею повторного применения и использования территории Республики Беларусь для вооруженной агрессии против Украины", — сказал Буданов.

Новини.LIVE также писали, что недавно Александр Лукашенко выступил с очередными угрозами в адрес Украины, заявив о наличии "серьезной цели" вблизи белорусской границы. Так он отреагировал на сообщения о якобы определенных Украиной целях на территории Беларуси.

Новини.LIVE информировали, что 26 мая 2026 года Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Президент подтвердил поддержку независимости и суверенитета Беларуси и подчеркнул необходимость противодействия российскому влиянию. Также он заявил, что Украина рассчитывает на добрососедские отношения с Беларусью после восстановления ее реального суверенитета.