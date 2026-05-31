Есть серьезная цель возле Беларуси: Лукашенко пригрозил Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине. Он заявил, что "есть одна цель с серьезными координатами недалеко от границы".
Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.
Комментируя заявление Сил беспилотных систем о том, что Украина определила "первые 500 целей в Беларуси", Лукашенко заявил, что у него якобы также "есть одна серьезная цель".
"Они может и определили 500 целей. Спасибо, что у них 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами, совсем недалеко от Беларуси. Они же это тоже понимают", — сказал самопровозглашенный президент.
Он также утверждает, что украинские военные не хотят войны с его страной, потому что это тысяча километров дополнительного фронта.
Отметим, что ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди заявил, что украинские военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси на случай, если страна вступит в войну. По его словам, тот, кто только угрожает, не всегда способен действовать, тогда как хищная птица ведет себя иначе.
Как писали Новини.LIVE, недавно Беларусь заявила о "вторжении" дронов ВСУ. Аналитики ISW отмечают, что такие заявления могут быть частью информационной подготовки к новым ударам России по нашей стране с территории Беларуси.
В то же время в ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси. Россия продолжает давить на Лукашенко, чтобы Минск принял участие в боевых действиях против Украины.