В ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

Повторное вторжение российских войск или провокации с территории Беларуси до сих пор возможны. Военная инфраструктура на сопредельной территории продолжает развиваться именно в направлении Киевской и Черниговской областей. Кремль не прекращает давление на Лукашенко, пытаясь заставить белорусскую армию принять масштабное участие в боевых действиях против Украины.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на северных рубежах может измениться в любой момент

Сейчас на самой границе какого-то большого скопления вражеских подразделений не фиксируется, но расслабляться не стоит.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что Россия мечтает затянуть соседнюю страну в войну полноценно, поэтому какие-то пограничные провокации или новый поход на Киев вполне возможны.

Силы обороны всегда наготове

Ранее ударные группировки врага оттуда забрали и перебросили на восточный фронт, где у них большие потери, но инфраструктуру белорусы почему-то продолжают готовить.

"Со своей стороны мы продолжаем наращивать наши оборонительные возможности, это касается и инженерного обустройства непосредственно линии государственного рубежа, и строительство фортификационных укреплений на границе. Также Вооруженные силы наращивают минно-взрывные заграждения", — подчеркнул Андрей Демченко.

Ранее Новини.LIVE писали, что Беларусь в любой момент может предоставить для российских сил свою логистику, полигоны и базы. Это случится, если Москва все же примет решение вновь наступать с севера.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Глава государства заявил о поддержке независимости Беларуси и отметил противодействие российскому влиянию в регионе.