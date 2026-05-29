В ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси
Повторное вторжение российских войск или провокации с территории Беларуси до сих пор возможны. Военная инфраструктура на сопредельной территории продолжает развиваться именно в направлении Киевской и Черниговской областей. Кремль не прекращает давление на Лукашенко, пытаясь заставить белорусскую армию принять масштабное участие в боевых действиях против Украины.
Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.
Ситуация на северных рубежах может измениться в любой момент
Сейчас на самой границе какого-то большого скопления вражеских подразделений не фиксируется, но расслабляться не стоит.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что Россия мечтает затянуть соседнюю страну в войну полноценно, поэтому какие-то пограничные провокации или новый поход на Киев вполне возможны.
Силы обороны всегда наготове
Ранее ударные группировки врага оттуда забрали и перебросили на восточный фронт, где у них большие потери, но инфраструктуру белорусы почему-то продолжают готовить.
"Со своей стороны мы продолжаем наращивать наши оборонительные возможности, это касается и инженерного обустройства непосредственно линии государственного рубежа, и строительство фортификационных укреплений на границе. Также Вооруженные силы наращивают минно-взрывные заграждения", — подчеркнул Андрей Демченко.
