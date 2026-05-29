Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси

В ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 14:03
В ГПСУ не исключают повторное вторжение из Беларуси
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

Повторное вторжение российских войск или провокации с территории Беларуси до сих пор возможны. Военная инфраструктура на сопредельной территории продолжает развиваться именно в направлении Киевской и Черниговской областей. Кремль не прекращает давление на Лукашенко, пытаясь заставить белорусскую армию принять масштабное участие в боевых действиях против Украины.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на северных рубежах может измениться в любой момент

Сейчас на самой границе какого-то большого скопления вражеских подразделений не фиксируется, но расслабляться не стоит.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что Россия мечтает затянуть соседнюю страну в войну полноценно, поэтому какие-то пограничные провокации или новый поход на Киев вполне возможны

Силы обороны всегда наготове

Ранее ударные группировки врага оттуда забрали и перебросили на восточный фронт, где у них большие потери, но инфраструктуру белорусы почему-то продолжают готовить.

Читайте также:

"Со своей стороны мы продолжаем наращивать наши оборонительные возможности, это касается и инженерного обустройства непосредственно линии государственного рубежа, и строительство фортификационных укреплений на границе. Также Вооруженные силы наращивают минно-взрывные заграждения", — подчеркнул Андрей Демченко.

Ранее Новини.LIVE писали, что Беларусь в любой момент может предоставить для российских сил свою логистику, полигоны и базы. Это случится, если Москва все же примет решение вновь наступать с севера.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Глава государства заявил о поддержке независимости Беларуси и отметил противодействие российскому влиянию в регионе.

Беларусь фортификации эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации