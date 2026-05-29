Україна
Головна Новини дня В ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі

В ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі

Дата публікації: 29 травня 2026 14:03
В ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Повторне вторгнення російських військ або провокації з території Білорусі досі можливі. Військова інфраструктура на суміжній території продовжує розбудовуватися саме в напрямку Київської та Чернігівської областей. Кремль не припиняє тиск на Лукашенка, намагаючись змусити білоруську армію взяти масштабну участь у бойових діях проти України. 

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на північних рубежах може змінитися будь-якої миті

Зараз на самому кордоні якогось великого скупчення ворожих підрозділів не фіксується, але розслаблятися не варто.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що Росія мріє затягнути сусідню країну у війну повноцінно, тому якісь прикордонні провокації чи новий похід на Київ цілком можливі

 

Читайте також:

Сили оборони завжди напоготові

Раніше ударні угруповання ворога звідти забрали і перекинули на східний фронт, де у них великі втрати, але інфраструктуру білоруси чомусь продовжують готувати

"Зі свого боку ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості, це стосується й інженерного облаштування безпосередньо лінії державного рубежу, і будівництво фортифікаційних укріпленнь на прикордонні. Також Збройні сили нарощують мінно-вибухові загородження", — підкреслив Андрій Демченко.

Раніше Новини.LIVE писали, що Білорусь в будь-який момент може надати для російських сил свою логістику, полігони та бази. Це трапиться, якщо Москва все ж ухвалить рішення знов наступати з півночі. 

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та її командою. Глава держави заявив про підтримку незалежності Білорусі та наголосив на протидії російському впливу в регіоні. 

Білорусь фортифікації ефір Новини.LIVE
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
