В ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі
Повторне вторгнення російських військ або провокації з території Білорусі досі можливі. Військова інфраструктура на суміжній території продовжує розбудовуватися саме в напрямку Київської та Чернігівської областей. Кремль не припиняє тиск на Лукашенка, намагаючись змусити білоруську армію взяти масштабну участь у бойових діях проти України.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у ефірі Ранок.LIVE.
Ситуація на північних рубежах може змінитися будь-якої миті
Зараз на самому кордоні якогось великого скупчення ворожих підрозділів не фіксується, але розслаблятися не варто.
Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що Росія мріє затягнути сусідню країну у війну повноцінно, тому якісь прикордонні провокації чи новий похід на Київ цілком можливі.
Сили оборони завжди напоготові
Раніше ударні угруповання ворога звідти забрали і перекинули на східний фронт, де у них великі втрати, але інфраструктуру білоруси чомусь продовжують готувати.
"Зі свого боку ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості, це стосується й інженерного облаштування безпосередньо лінії державного рубежу, і будівництво фортифікаційних укріпленнь на прикордонні. Також Збройні сили нарощують мінно-вибухові загородження", — підкреслив Андрій Демченко.
