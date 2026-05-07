Загроза залишається завжди: Демченко про дії Білорусі

Андрій Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про активність Білорусі. Зокрема, нещодавно фіксувалася повітряна куля. Крім того, Мінськ активно розбудовує військову інфраструктуру.

Про це Андрій Демченко розповів в інтервʼю "РБК-Україна".

Активність Білорусі

Нещодавно над Україною фіксувалася повітряна куля, яка залетіла з боку Білорусі. За словами Демченка, Мінськ зазвичай утримується від самостійних запусків або підтримки запусків Росії через свою територію.

"Але в кінці минулого тижня в межах Київської області ми зафіксували ціль, ідентифіковану як повітряна куля. Вона несла ретранслятор. У цей час Росія атакувала Україну "Шахедами" та "Герберами", які йшли вздовж кордону, а куля фактично підсилювала сигнал для російських засобів. Це ще один вид підтримки, яку Білорусь надає Росії", — зазначив він.

Крім того, речник зазначив, що інфраструктура, яку продовжує розбудовувати Білорусь, не знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною, але на напрямку з нашою країною. За його словами, йдеться про логістику, полігони, бази. Демченко зазначив, що їх в будь-який момент Білорусь може надати для російських сил, якщо Москва ухвалить рішення перекинути їх.

"Зараз на білоруській території Росія не тримає своїх підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Але не можна виключати провокації для дестабілізації та розтягування наших Сил оборони", — каже він.

Крім того, журналісти запитали у Демченка стосовно слів українського лідера Володимира Зеленського про специфічну активність на кордоні з Білоруссю.

"Озвучувати деталі не можу. Але та активність, про яку ми говорили, ці повітряні цілі, які фіксуються в Білорусі біля кордону з Україною, а також використання тих самих повітряних куль для підтримки РФ, — це все також впливає на безпеку нашого кордону", — зауважив Демченко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, нещодавно на кордоні фіксували специфічну активність з боку Білорусі. За його словами, Україна готова реагувати. Крім того, напередодні моніторингові канали повідомляли про білоруські гелікоптери на кордоні.

А Демченко зазначав, що прикордонники відстежують ситуацію на території Білорусі. За його словами, фіксуються ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей.