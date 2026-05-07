Загроза залишається завжди: Демченко про дії Білорусі
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про активність Білорусі. Зокрема, нещодавно фіксувалася повітряна куля. Крім того, Мінськ активно розбудовує військову інфраструктуру.
Про це Андрій Демченко розповів в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.
Активність Білорусі
Нещодавно над Україною фіксувалася повітряна куля, яка залетіла з боку Білорусі. За словами Демченка, Мінськ зазвичай утримується від самостійних запусків або підтримки запусків Росії через свою територію.
"Але в кінці минулого тижня в межах Київської області ми зафіксували ціль, ідентифіковану як повітряна куля. Вона несла ретранслятор. У цей час Росія атакувала Україну "Шахедами" та "Герберами", які йшли вздовж кордону, а куля фактично підсилювала сигнал для російських засобів. Це ще один вид підтримки, яку Білорусь надає Росії", — зазначив він.
Крім того, речник зазначив, що інфраструктура, яку продовжує розбудовувати Білорусь, не знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною, але на напрямку з нашою країною. За його словами, йдеться про логістику, полігони, бази. Демченко зазначив, що їх в будь-який момент Білорусь може надати для російських сил, якщо Москва ухвалить рішення перекинути їх.
"Зараз на білоруській території Росія не тримає своїх підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Але не можна виключати провокації для дестабілізації та розтягування наших Сил оборони", — каже він.
Крім того, журналісти запитали у Демченка стосовно слів українського лідера Володимира Зеленського про специфічну активність на кордоні з Білоруссю.
"Озвучувати деталі не можу. Але та активність, про яку ми говорили, ці повітряні цілі, які фіксуються в Білорусі біля кордону з Україною, а також використання тих самих повітряних куль для підтримки РФ, — це все також впливає на безпеку нашого кордону", — зауважив Демченко.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, нещодавно на кордоні фіксували специфічну активність з боку Білорусі. За його словами, Україна готова реагувати. Крім того, напередодні моніторингові канали повідомляли про білоруські гелікоптери на кордоні.
А Демченко зазначав, що прикордонники відстежують ситуацію на території Білорусі. За його словами, фіксуються ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей.