Угроза остается всегда: Демченко о действиях Беларуси

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 18:52
Андрей Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об активности Беларуси. В частности, недавно фиксировался воздушный шар. Кроме того, Минск активно развивает военную инфраструктуру.

Об этом Андрей Демченко рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Активность Беларуси

Недавно над Украиной фиксировался воздушный шар, который залетел со стороны Беларуси. По словам Демченко, Минск обычно воздерживается от самостоятельных запусков или поддержки запусков России через свою территорию.

"Но в конце прошлой недели в пределах Киевской области мы зафиксировали цель, идентифицированную как воздушный шар. Он нес ретранслятор. В это время Россия атаковала Украину "Шахедами" и "Герберами", которые шли вдоль границы, а шар фактически усиливал сигнал для российских средств. Это еще один вид поддержки, которую Беларусь оказывает России", — отметил он.

Кроме того, спикер отметил, что инфраструктура, которую продолжает развивать Беларусь, не находится в непосредственной близости к границе с Украиной, но на направлении с нашей страной. По его словам, речь идет о логистике, полигонах, базах. Демченко отметил, что их в любой момент Беларусь может предоставить для российских сил, если Москва примет решение перебросить их.

"Сейчас на белорусской территории Россия не держит своих подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Но нельзя исключать провокации для дестабилизации и растягивания наших Сил обороны", — говорит он.

Кроме того, журналисты спросили у Демченко относительно слов украинского лидера Владимира Зеленского о специфической активности на границе с Беларусью.

"Озвучивать детали не могу. Но та активность, о которой мы говорили, эти воздушные цели, которые фиксируются в Беларуси у границы с Украиной, а также использование тех самых воздушных шаров для поддержки РФ, — это все также влияет на безопасность нашей границы", — отметил Демченко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, недавно на границе фиксировали специфическую активность со стороны Беларуси. По его словам, Украина готова реагировать. Кроме того, накануне мониторинговые каналы сообщали о белорусских вертолетах на границе.

А Демченко отмечал, что пограничники отслеживают ситуацию на территории Беларуси. По его словам, фиксируются признаки развития инфраструктуры и логистических возможностей.

Украина Беларусь Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
