Демченко: Украина фиксирует активность на Белорусском направлении

Дата публикации 4 мая 2026 18:00
Белорусские армейцы. Фото: иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Украинские пограничники отслеживают ситуацию на территории Беларуси и фиксируют признаки развития инфраструктуры и логистических возможностей. В Госпогранслужбе отмечают, что эти процессы находятся под постоянным контролем. В то же время пока непосредственной военной угрозы с Белорусского направления не наблюдается.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире День.LIVE в понедельник, 4 мая.

Представитель ГПСУ об угрозах со стороны Беларуси

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что сейчас ситуация на Белорусском направлении остается динамичной и находится под постоянным мониторингом. Говорится о развитии логистических маршрутов, полигонов и потенциальной инфраструктуры, которая может быть использована в координации с РФ.

В то же время по данным представителя ГПСУ, Россия пока не удерживает на территории Беларуси группировок, которые представляли бы непосредственную угрозу Украине.

Несмотря на это, украинские службы продолжают внимательно следить за развитием ситуации и готовы реагировать на возможные провокации вблизи границы.

"Определенная активность на территории Беларуси — она происходит. И в том числе по созданию логистических направлений, по созданию полигонов, по дальнейшей, возможно, активности, по сотрудничеству с Россией. Потому что, к сожалению, Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку. И несмотря на то, что по состоянию на сейчас Россия не держит на территории Беларуси достаточных там своих сил или подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране, но в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, она, конечно, может быть использована Россией.

Подразделения разведок, Министерства обороны, и Государственной пограничной службы следят за тем, насколько ситуация может развиваться... Не пройдет бесследно перемещение российских подразделений на территорию Беларуси", — рассказал Демченко.

Новини.LIVE информировали, что 2 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Беларусью зафиксирована подозрительная активность. Украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию и держит ее под контролем. По словам главы государства, в случае необходимости Украина готова оперативно реагировать для защиты своих интересов и безопасности.

Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что полностью исключать угрозы со стороны Беларуси нельзя. В то же время он подчеркнул, что украинские разведслужбы постоянно отслеживают ситуацию и контролируют возможные риски. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем и украинские органы безопасности действуют на опережение.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
