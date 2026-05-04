Демченко: Україна фіксує активність на Білоруському напрямку

Демченко: Україна фіксує активність на Білоруському напрямку

Дата публікації: 4 травня 2026 18:00
Білоруські армійці. Фото: ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Українські прикордонники відстежують ситуацію на території Білорусі та фіксують ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей. У Держприкордонслужбі зазначають, що ці процеси перебувають під постійним контролем. Водночас наразі безпосередньої військової загрози з Білоруського напрямку не спостерігається.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у понеділок, 4 травня.

Речник ДПСУ про загрози з боку Білорусі

Представник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що наразі ситуація на Білоруському напрямку залишається динамічною та перебуває під постійним моніторингом. Мовиться про розбудову логістичних маршрутів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка може бути використана у координації з РФ.

Водночас за даними речника ДПСУ, Росія наразі не утримує на території Білорусі угруповань, які становили б безпосередню загрозу Україні.

Попри це, українські служби продовжують уважно стежити за розвитком ситуації та готові реагувати на можливі провокації поблизу кордону.

"Певна активність на території Білорусі — вона відбувається. І в тому числі щодо створення логістичних напрямків, щодо створення полігонів, щодо подальшої, можливо, активності, щодо співпраці з Росією. Бо, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку. І попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил чи підрозділів, які б могли загрожувати нашій країні, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією.

Підрозділи розвідок, Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби стежать за тим, наскільки ситуація може розвиватися... Не пройде безслідно переміщення російських підрозділів на територію Білорусі", — розповів Демченко.

Новини.LIVE інформували, що 2 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кордоні з Білоруссю зафіксовано підозрілу активність. Українська сторона уважно відстежує ситуацію та тримає її під контролем. За словами глави держави, у разі потреби Україна готова оперативно реагувати для захисту своїх інтересів і безпеки.

Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року очільник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що повністю виключати загрози з боку Білорусі не можна. Водночас він наголосив, що українські розвідслужби постійно відстежують ситуацію та контролюють можливі ризики. За його словами, наразі ситуація перебуває під контролем і українські органи безпеки діють на випередження.

Білорусь війна в Україні Росія ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
