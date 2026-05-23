Головна Новини дня Сибіга: Білорусь залишається джерелом загрози для України

Сибіга: Білорусь залишається джерелом загрози для України

Дата публікації: 23 травня 2026 12:45
Термінова новина

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна й надалі розглядає загрозу з боку Білорусі як реальну, оскільки Мінськ був співучасником російської агресії з перших днів повномасштабної війни. 

  

24 лютого 2022 року Білорусь виступила співучасником. Режим Лукашенка став посіпакою для російського режиму, надавши свою територію для атаки на Україну та ракетних ударів. 

  

За словами Сибіги, Україна юридично зафіксувала роль білоруського режиму у війні та залишає за собою право на відповідь відповідно до міжнародного права. 

Читайте також:

  

Україна завжди буде дзеркалити. Ми маємо право на це — стаття 51 Статуту ООН. Право на самозахист. 

  

Він також повідомив, що Київ працює із міжнародними партнерами над тим, щоб мінімізувати ризики з боку Білорусі та не допустити її подальшого втягування у війну. 

Новина доповнюється...

Андрій Сибіга Білорусь наступ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
