Сибига: Беларусь остается источником угрозы для Украины

Сибига: Беларусь остается источником угрозы для Украины

Дата публикации 23 мая 2026 12:45
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Andrij Sybiha/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Беларусь и в дальнейшем остается источником угрозы для Украины. По его словам, режим Александра Лукашенко с начала полномасштабной войны был соучастником российской агрессии против Украины. Глава МИД подчеркнул, что Киев имеет право на самооборону в соответствии с международным правом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги в комментарии журналистам в субботу, 23 мая.

Сибига об угрозе со стороны Беларуси

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает рассматривать Беларусь как потенциальный источник опасности из-за поддержки российской агрессии и предоставления своей территории для атак на украинские города.

Министр подчеркнул, что роль Минска в войне была зафиксирована еще с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

"К сожалению, находясь уже на пятом году войны, мы понимаем, что такое российская угроза. Она существует, к сожалению, в том числе с территории третьих стран, в данном случае Беларуси. Я уже это неоднократно говорил, что 24 февраля 2022 года Беларусь выступила соучастником. Режим Лукашенко стал приспешником для российского режима, предоставив свою территорию для атаки на Украину и ракетных ударов", — отметил глава дипломатического ведомства.

По словам Сибиги, Украина юридически определила участие белорусского режима в войне и оставляет за собой право реагировать в соответствии с международным законодательством.

"Украина всегда будет зеркалить. Мы имеем право на это — статья 51 Устава ООН. Право на самозащиту", — отметил Сибига.

Также глава МИД сообщил, что Украина продолжает работать с международными партнерами для уменьшения рисков со стороны Беларуси и недопущения ее дальнейшего втягивания в войну.

Новини.LIVE информировали, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия рассматривает возможность проведения наступательных операций с территории Беларуси. По его словам, российский Генштаб уже просчитывает сценарии действий на северном направлении. Сырский также предупредил о риске расширения линии фронта.

Новини.LIVE также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Россия рассматривает возможность новых атак с направления Беларуси и Брянской области РФ. По его словам, угроза касается прежде всего Черниговского и Киевского направлений. Украина уже усиливает оборону севера и работает с партнерами над дополнительным давлением на Беларусь.

