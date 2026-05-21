Генерал СБУ: Лукашенко не согласится на войну с НАТО

Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом Виктор Ягун сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 21 мая.

Генерал СБУ об угрозе со стороны Беларуси для Украины и НАТО

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что белорусский режим не пойдет на самостоятельное вмешательство в войну против Украины или стран НАТО . Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE, комментируя возможные сценарии эскалации со стороны Минска.

По словам Ягуна, заявления Александра Лукашенко по поводу ядерного оружия не имеют реального подтверждения и используются преимущественно как политическая риторика. Он подчеркнул, что Беларусь не контролирует ядерный арсенал, расположенный на ее территории, поскольку все решения по его применению принимает исключительно руководство России.

Генерал СБУ также отметил, что в случае любого потенциального ядерного удара Москва обязана предупреждать другие ядерные государства во избежание масштабного ответа со стороны США, Великобритании, Франции или Китая.

Отдельно Ягун исключил возможность самостоятельного вступления белорусской армии в войну. Он добавил, что сейчас Лукашенко пытается балансировать между Москвой и Западом, в частности, используя освобождение политзаключенных как инструмент для возможного смягчения санкционного давления.

"Я думаю, что Лукашенко не вступит в войну до тех пор, пока он находится у власти . Потому что это тогда шизофрения. С одной стороны пытаться найти выход на Европу и Соединенные Штаты для того, чтобы снять санкции. Украиной и НАТО. Все, что сейчас происходит, это давление на Лукашенко, безумное давление на Лукашенко .

Я не исключаю, что есть документы, которые действительно получила наша разведка , в которых четко дописано, что мы хотим, можем ли мы использовать Беларусь для нападения", — отметил Ягун.

Новини.LIVE информировали, что 20 мая 2026 года Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии возможных атак с территории Беларуси и Брянской области . По его словам, речь идет об угрозе наступления на северные регионы Украины, в частности, Черниговщину и Киевщину. Украина уже усиливает оборону и готовит превентивные ответные шаги на эти риски.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия пытается вовлечь Беларусь в новые агрессивные действия против Украины и, вероятно, стран НАТО . По его словам, Кремль рассматривает варианты атак с белорусской территории в направлении Украины или против государств Альянса.