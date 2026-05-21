Генерал СБУ: Лукашенко не погодиться на війну з НАТО

Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін.

Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун заявив, що самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко не наважиться добровільно втягнути країну у війну проти України та НАТО. Він наголосив, що риторика Мінська про ядерну зброю не відповідає реальності та не має практичного підґрунтя. За його словами, ключові рішення у сфері ядерного арсеналу повністю контролює Росія.

Про це Віктор Ягун сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 21 травня.

Генерал СБУ про загрозу з боку Білорусі для України та НАТО

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що білоруський режим не піде на самостійне втручання у війну проти України чи країн НАТО. Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи можливі сценарії ескалації з боку Мінська.

За словами Ягуна, заяви Олександра Лукашенка щодо ядерної зброї не мають реального підтвердження і використовуються переважно як політична риторика. Він підкреслив, що Білорусь не контролює ядерний арсенал, який розміщено на її території, оскільки всі рішення щодо його застосування ухвалює виключно керівництво Росії.

Генерал СБУ також зазначив, що у разі будь-якого потенційного ядерного удару Москва зобов’язана попереджати інші ядерні держави, щоб уникнути масштабної відповіді з боку США, Великої Британії, Франції або Китаю.

Окремо Ягун відкинув можливість самостійного вступу білоруської армії у війну. Він додав, що наразі Лукашенко намагається балансувати між Москвою та Заходом, зокрема використовуючи звільнення політв’язнів як інструмент для можливого пом’якшення санкційного тиску.

"Я думаю, що Лукашенко не вступить в війну до тих пір, поки він знаходиться при владі. Тому що це тоді шизофренія. З однієї сторони намагатися знайти вихід на Європу і Сполучені Штати для того, щоб зняти санкції. Домовитися про якісь преференції, послаблення, для цього відпустити частину політв'язнів. І на цьому фоні казати, що ми зараз почнемо війну з Україною і НАТО. Все, що зараз відбувається, це тиск на Лукашенка, шалений тиск на Лукашенка.

Я не виключаю, що є документи, які справді отримала наша розвідка, в яких чітко дописано, що ми хочемо, чи ми можемо використати Білорусь для нападу", — зазначив Ягун.

Новини.LIVE інформували, що 20 травня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії можливих атак з території Білорусі та Брянської області. За його словами, йдеться про загрозу наступу на північні регіони України, зокрема Чернігівщину та Київщину. Україна вже посилює оборону та готує превентивні кроки у відповідь на ці ризики.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія намагається втягнути Білорусь у нові агресивні дії проти України та, ймовірно, країн НАТО. За його словами, Кремль розглядає варіанти атак із білоруської території у напрямку України або проти держав Альянсу.