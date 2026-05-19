Сазонов оцінив загрозу наступу з Білорусі: концентрації військ немає

Українські військові біля кордону.

Загроза нового наступу з боку Білорусі для України теоретично зберігається, однак нині немає ознак підготовки до масштабного вторгнення. Український кордон на півночі суттєво укріплений, а будь-яке переміщення російських сил буде помітне ще на етапі підготовки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовослужбовець ЗСУ та доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.

Чи існує ризик наступу в боку Білорусі

За словами військового, напрямок на Київ завжди залишається важливим елементом тиску з боку Росії та Білорусі, однак наразі підстав говорити про реальну підготовку наступу немає.

Він зазначив, що український кордон із Білоруссю серйозно укріплений. За його словами, прикордонні території заміновані, а оборонні рубежі облаштовані на кількох рівнях.

"Загроза наступу з боку Білорусі теоретично існує завжди. Кордон з Білоруссю, на жаль, поруч і підхід до Києва — це дуже спокусливо. Але там по-перше, все укріплено, заміновано, там гарні позиції", — наголосив Сазонов.

Також військовий підкреслив, що українська розвідка здатна оперативно фіксувати будь-які спроби перекидання російських військ до Білорусі.

Окремо він звернув увагу на рівень підготовки білоруської армії. За оцінкою військового, білоруські військові не мають реального бойового досвіду, тоді як українські захисники пройшли масштабну практику сучасної війни.

"Зараз концентрації військ, які можуть заходити в Україну, немає взагалі. Російських військ немає. Реальна армія Білорусі — це 50 тисяч, які ніколи не воювали. Якщо російський контингент будуть перекидати, ми побачимо це ще на етапі підготовки", — заявив Сазонов.

Як раніше писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку на тлі зростання потенційної загрози з боку Білорусі.

Тим часом Міноборони РФ провело масштабні навчання із залученням стратегічної авіації, флотів та понад 200 ракетних пускових установок. У рамках перевірки боєготовності відпрацьовувалися сценарії застосування балістичних і крилатих ракет, а також механізми використання ядерного озброєння, частина якого, за даними, раніше була розміщена на території Білорусі.