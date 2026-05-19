Главная Новости дня Сазонов оценил угрозу наступления из Беларуси: концентрации войск нет

Дата публикации 19 мая 2026 11:54
Украинские военные возле границы. Фото: ОК "Запад"

Угроза нового наступления со стороны Беларуси для Украины теоретически сохраняется, однако сейчас нет признаков подготовки к масштабному вторжению. Украинская граница на севере существенно укреплена, а любое перемещение российских сил будет заметно еще на этапе подготовки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военнослужащий ВСУ и доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Существует ли риск наступления со стороны Беларуси

По словам военного, направление на Киев всегда остается важным элементом давления со стороны России и Беларуси, однако пока оснований говорить о реальной подготовке наступления нет.

Он отметил, что украинская граница с Беларусью серьезно укреплена. По его словам, приграничные территории заминированы, а оборонительные рубежи обустроены на нескольких уровнях.

"Угроза наступления со стороны Беларуси теоретически существует всегда. Граница с Беларусью, к сожалению, рядом и подход к Киеву — это очень соблазнительно. Но там во-первых, все укреплено, заминировано, там хорошие позиции", — подчеркнул Сазонов.

Также военный подчеркнул, что украинская разведка способна оперативно фиксировать любые попытки переброски российских войск в Беларусь.

Отдельно он обратил внимание на уровень подготовки белорусской армии. По оценке военного, белорусские военные не имеют реального боевого опыта, тогда как украинские защитники прошли масштабную практику современной войны.

"Сейчас концентрации войск, которые могут заходить в Украину, нет вообще. Российских войск нет. Реальная армия Беларуси — это 50 тысяч, которые никогда не воевали. Если российский контингент будут перебрасывать, мы увидим это еще на этапе подготовки", — заявил Сазонов.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления обороны Черниговско-Киевского направления на фоне роста потенциальной угрозы со стороны Беларуси.

Тем временем Минобороны РФ провело масштабные учения с привлечением стратегической авиации, флотов и более 200 ракетных пусковых установок. В рамках проверки боеготовности отрабатывались сценарии применения баллистических и крылатых ракет, а также механизмы использования ядерного вооружения, часть которого, по данным, ранее была размещена на территории Беларуси.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
