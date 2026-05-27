Беларусь заявила о "вторжении" дронов ВСУ: в ISW объяснили тактику

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Фото: БЕЛТА

В Беларуси заявили о якобы массовых попытках украинских беспилотников пересечь границу в течение последней недели. Украину обвиняют в том, что часть этих БпЛА были нацелены на белорусскую пограничную инфраструктуру. Такие заявления могут быть частью информационной подготовки к новым ударам России по нашей стране с территории Беларуси.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Беларусь заявила о попытках Украины атаковать ее инфраструктуру

О "дроновую угрозу" 26 мая сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, белорусские военные якобы зафиксировали 116 случаев пересечения границы украинскими БпЛА за последнюю неделю. Также он утверждал, что часть дронов якобы была направлена на пограничную инфраструктуру Беларуси.

В ISW обратили внимание, что эти заявления прозвучали на фоне предупреждений украинской власти об усилении давления России на Беларусь относительно возможного привлечения к действиям против Украины или даже стран НАТО.

Аналитики отмечают, что пока не видят признаков подготовки Беларуси к наземному вторжению. По их оценкам, на границе нет достаточной группировки войск, а Россия также не имеет необходимых резервов для поддержки такой операции.

Зато в ISW предполагают, что Москва может использовать заявления об "украинских дронах" как повод для активного применения белорусской территории для атак по Украине. Речь идет прежде всего о запуске ударных беспилотников типа "Шахед" и "Молния".

По мнению экспертов, это позволило бы РФ эффективнее бить по логистическим маршрутам на западе и северо-западе Украины. В частности, под угрозой может оказаться трасса М-06 и железнодорожные сообщения, которые используются для поставки помощи из Польши.

"Россия может использовать заявленные случаи присутствия украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси, чтобы оправдать использование белорусской территории для осуществления "ответных ударов" по Украине. Белорусская территория позволит России осуществлять непрерывные удары беспилотниками по украинским наземным линиям связи на западе и северо-западе, которые российские беспилотники пока не могут легко поразить с высокой точностью и большой полезной нагрузкой", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Россия готовит нападения из Беларуси и Брянской области. По его словам, враг хочет наступать против северных регионов Украины — Черниговско-Киевское направление.

Также президент отметил необходимость усиления обороны севера из-за роста потенциальных угроз со стороны Беларуси. Он отметил, что Россия усиливает усилия, направленные на втягивание Минска в войну.