Білорусь заявила про "вторгнення" дронів ЗСУ: в ISW пояснили тактику

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

У Білорусі заявили про нібито масові спроби українських безпілотників перетнути кордон протягом останнього тижня. Україну звинувачують в тому, що частина цих БпЛА були націлені на білоруську прикордонну інфраструктуру. Такі заяви можуть бути частиною інформаційної підготовки до нових ударів Росії по нашій країніні з території Білорусі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Білорусь заявила про спроби України атакувати її інфраструктуру

Про "дронову загрозу" 26 травня повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. За його словами, білоруські військові нібито зафіксували 116 випадків перетину кордону українськими БпЛА за останній тиждень. Також він стверджував, що частина дронів буцімто була спрямована на прикордонну інфраструктуру Білорусі.

В ISW звернули увагу, що ці заяви пролунали на тлі попереджень української влади про посилення тиску Росії на Білорусь щодо можливого залучення до дій проти України або навіть країн НАТО.

Аналітики зазначають, що наразі не бачать ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення. За їхніми оцінками, на кордоні немає достатнього угруповання військ, а Росія також не має необхідних резервів для підтримки такої операції.

Натомість у ISW припускають, що Москва може використати заяви про "українські дрони" як привід для активнішого застосування білоруської території для атак по Україні. Йдеться насамперед про запуск ударних безпілотників типу "Шахед" та "Молнія".

На думку експертів, це дозволило б РФ ефективніше бити по логістичних маршрутах на заході та північному заході України. Зокрема, під загрозою може опинитися траса М-06 та залізничні сполучення, які використовуються для постачання допомоги з Польщі.

"Росія може використати заявлені випадки присутності українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення "ударів у відповідь" по Україні. Білоруська територія дозволить Росії здійснювати безперервні удари безпілотниками по українських наземних лініях зв'язку на заході та північному заході, які російські безпілотники наразі не можуть легко вразити з високою точністю та великим корисним навантаженням", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Росія готує напади з Білорусі та Брянської області. За його словами, ворог хоче наступати проти північних регіонів України — Чернігівсько-Київський напрямок.

Також президент наголосив на потребі посилення оборони півночі через зростання потенційних загроз з боку Білорусі. Він наголосива, що Росія посилює зусилля, спрямовані на втягування Мінська у війну.