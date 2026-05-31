Є серйозна ціль біля Білорусі: Лукашенко пригрозив Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні. Він заявив, що "є одна ціль із серйозними координатами неподалік кордону".

Про це Олександр Лукашенко заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Коментуючи заяву Сил безпілотних систем про те, що Україна визначила "перші 500 цілей у Білорусі", Лукашенко заявив, що в нього нібито також "є одна серйозна ціль".

"Вони може і визначили 500 цілей. Дякую, що в них 500 цілей для них є. В нас є одна ціль, дуже серйозна, з точними координатами, зовсім недалеко від Білорусі. Вони ж це теж розуміють", — сказав самопроголошений президент.

Він також стверджує, що українські військові не хочуть війни із його країною, бо це тисяча кілометрів додаткового фронту.

Зазначимо, раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що україські військові вже визначили перші 500 цілей на території Білорусі, якщо країна вступить у війну. За його словами, той, хто лише погрожує, не завжди здатен діяти, тоді як хижий птах поводиться інакше.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Білорусь заявила про "вторгнення" дронів ЗСУ. Аналітики ISW зазначають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної підготовки до нових ударів Росії по нашій країніні з території Білорусі.

Водночас в ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі. Росія продовжує тиснути на Лукашенка, аби Мінськ взяв участь у бойових діях проти України.