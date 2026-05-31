Головна Новини дня Є серйозна ціль біля Білорусі: Лукашенко пригрозив Україні

Дата публікації: 31 травня 2026 14:34
Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні. Він заявив, що "є одна ціль із серйозними координатами неподалік кордону".

Про це Олександр Лукашенко заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE

Коментуючи заяву Сил безпілотних систем про те, що Україна визначила "перші 500 цілей у Білорусі", Лукашенко заявив, що в нього нібито також "є одна серйозна ціль".

"Вони може і визначили 500 цілей. Дякую, що в них 500 цілей для них є. В нас є одна ціль, дуже серйозна, з точними координатами, зовсім недалеко від Білорусі. Вони ж це теж розуміють", — сказав самопроголошений президент. 

Він  також стверджує, що українські військові не хочуть війни із його країною, бо це тисяча кілометрів додаткового фронту.

Зазначимо, раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що україські військові вже визначили перші 500 цілей на території Білорусі, якщо країна вступить у війну. За його словами, той, хто лише погрожує, не завжди здатен діяти, тоді як хижий птах поводиться інакше.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Білорусь заявила про "вторгнення" дронів ЗСУ. Аналітики ISW зазначають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної підготовки до нових ударів Росії по нашій країніні з території Білорусі. 

Водночас в ДПСУ не виключають повторне вторгнення з Білорусі. Росія продовжує тиснути на Лукашенка, аби Мінськ взяв участь у бойових діях проти України. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
