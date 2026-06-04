Польша ограничила воздушное движение на границе с Беларусью и Украиной

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Фото: Warsaw Chopin Airport/Facebook

Польша вводит ограничения воздушного движения вдоль границы с Украиной и Беларусью. Решение будет действовать в восточных регионах страны с июня по сентябрь 2026 года. Ограничения касаются преимущественно малой авиации и не влияют на пассажирские рейсы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Карта ограничения воздушного движения в Польше/PANSA

Польша ограничила воздушное пространство возле Украины и Беларуси

Польша объявила о введении ограниченной воздушной зоны EP R131, которая заменит предыдущую EP R130. Решение принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши для усиления национальной безопасности в приграничном регионе с Украиной и Беларусью.

Новая зона будет охватывать восточную часть страны на высоте от земли до FL95 (примерно 3 км) и полосу шириной около 20-50 км вглубь территории Польши. В то же время коммерческие авиарейсы, которые выполняются на большей высоте, не подпадают под ограничения.

В период с 10 июня по 9 сентября 2026 года в этой зоне будут действовать различные режимы в зависимости от времени суток. Ночью вводится полный запрет полетов, за исключением военной, спасательной и согласованной авиации, тогда как днем будут разрешаться отдельные категории полетов в условиях строгого контроля.

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В частности, речь идет о воздушных судах с поданным планом полета и исправным транспондером, государственной и медицинской авиации (SAR, MEDEVAC), согласованных с Центром воздушных операций рейсах, а также гражданских беспилотниках в установленном порядке.

Также предусмотрен механизм оперативного реагирования — в случае необходимости полеты в зоне могут быть ограничены примерно в течение 25 минут после соответствующего решения координатора.

При этом отмечается, что это является плановым продолжением ранее действующей пограничной зоны авиационной безопасности и не означает "закрытие неба" над восточной Польшей, а носит технический характер для контроля малой авиации.

Новини.LIVE информировали, что самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии "серьезной цели" с точными координатами вблизи границы с Украиной. Его слова стали ответом на сообщения об определении Украиной потенциальных военных целей на территории Беларуси. Также он утверждает, что украинская сторона не заинтересована в открытии нового фронта с его страной.

Новини.LIVE также писали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что главной гарантией защиты от возможных провокаций со стороны Беларуси является собственная обороноспособность Украины. Он подчеркнул, что готовность государства к любым сценариям является ключевым фактором сдерживания эскалации. В то же время Буданов выразил сомнение, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская способна повлиять на такие процессы.