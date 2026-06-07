Женщины на работе. Фото иллюстративное: Unsplash

В Польше сокращается количество украинцев на рынке труда. Известно, что часть граждан возвращаются домой, а другая — переезжает в страны Западной Европы. Вакансии все чаще заполняются работниками из Азии и Южной Америки.

Об этом сообщает WNP.pl, передает Новини.LIVE.

Сокращение количества украинцев на рынке труда в Польше

Гендиректор Worksol Group Михал Солецкий отметил, что процесс замены украинских работников уже идет. По его словам, дефицит кадров начали оперативно компенсировать благодаря привлечению работников из стран Азии и Южной Америки.

Солецкий говорит, что даже после завершения войны немало украинцев могут столкнуться с трудностями при возвращении на польский рынок труда. По его словам, работодатели, которые уже привлекли работников из других стран, вряд ли захотят увольнять их только для повторного найма украинцев.

По данным исследования, количество иностранных работников в Польше уже превысило 1,17 миллиона, что в шесть раз больше по сравнению с 2015 годом.

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Хотя украинцы до сих пор составляют самую большую группу — по состоянию на сентябрь 2024 года их насчитывалось около 779 тысяч — их доля на рынке труда постепенно сокращается.

Сейчас динамично растет количество работников, прибывающих из Непала, Индии и Филиппин.

Как и раньше, больше всего востребованы работники для простого физического труда, персонал для производства и складов, а также операторы машин и различного оборудования.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заявление Польского агентства аэронавигационного обслуживания, Польша вводит временные ограничения на воздушное движение вдоль границ с Украиной и Беларусью. Они будут действовать в восточных регионах страны с июня по сентябрь 2026 года и в основном будут касаться малой авиации.

Кроме того, в польском Люблине сняли украинский флаг, который был установлен там с начала полномасштабного вторжения России. Решение приняли в ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру ССО имени Героев УПА.