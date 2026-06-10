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Главная Новости дня Тихий прокомментировал обострение исторических дискуссий с Польшей

Тихий прокомментировал обострение исторических дискуссий с Польшей

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:07
Тихий прокомментировал обострение исторических дискуссий с Польшей
Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Украина рассматривает Польшу как одного из своих ключевых стратегических партнеров и призывает не допустить, чтобы исторические споры повлияли на двусторонние отношения. В МИД отмечают, что обострение подобных дискуссий выгодно лишь России.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает журналистка Новини.LIVE — Галина Остаповец.

Украина и Польша — стратегические партнеры

По словам спикера, Варшава остается одним из ближайших союзников Киева, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Он отметил, что за последние полтора года страны проделали значительную работу по снижению напряженности вокруг исторических вопросов, в частности возобновили поисковые и эксгумационные работы, а также возобновили деятельность Конгресса историков Украины и Польши.

Украинская сторона, по словам Тихого, готова и в дальнейшем выдавать разрешения на проведение соответствующих исследований.

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В МИД выразили сожаление по поводу новой волны обострения исторических дискуссий между двумя странами, подчеркнув, что от этого выигрывает только Россия.

"Вопрос в том, что мы ищем в прошлом… если ищем призраков для разобщения, поверьте, мы их найдем. Если ищем призраков для объединения против общего врага сегодня — мы их тоже найдем. Мы хотели бы сосредоточиться на второй части", — отметил Георгий Тихий.

Также в МИД подтвердили, что конференция по восстановлению Украины в Гданьске состоится в запланированные сроки и в штатном режиме.

Украинская сторона выразила надежду на успешное проведение мероприятия, которое должно стать важной площадкой для международной поддержки восстановления Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды. Это произошло после решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетное название в честь Героев УПА.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше фиксируется сокращение количества украинцев на рынке труда. Часть граждан возвращается в Украину, тогда как другие переезжают в страны Западной Европы. В то же время работодатели все чаще привлекают работников из Азии и Южной Америки для заполнения вакансий.

Польша МИД Георгий Тихий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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