Україна
Це непорозуміння — Навроцький не знав про передачу МіГ-29 Україні

Це непорозуміння — Навроцький не знав про передачу МіГ-29 Україні

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:52
Президент Польщі зізнався, що дізнався про передачу МіГ-29 Україні з преси
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

У Варшаві стався комунікаційний збій щодо військової допомоги Україні. Президент Польщі Кароль Навроцький зізнався, що новину про можливу передачу чергової партії винищувачів МіГ-29 він прочитав у пресі, адже жодних офіційних доповідей від урядовців не надходило.

Про це політик розповів у коментарі виданню Wirtualna Polska.

Читайте також:

Навроцький не мав інформації про плани уряду

Навроцький не приховував емоцій — ситуація викликала у глави держави подив. Він назвав інцидент дивним, адже такі рішення зазвичай узгоджуються на найвищому рівні.

"Мабуть, сталося якесь непорозуміння. Я не мав такої інформації", — заявив президент журналістам.

Політик підкреслив: він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем. 

Президент не збирається залишати це без реакції. Навроцький пообіцяв зв'язатися з урядом "найближчою годиною", щоб прояснити ситуацію та виробити спільну позицію щодо авіації для Києва.

Нагадаємо, Польща була однією з перших країн, яка надала Україні винищувачі МіГ-29 після початку повномасштабного вторгнення РФ. Варшава залишається ключовим союзником у питанні посилення українських Повітряних сил.

Раніше президент Польщі заявив, що домовленостей з Росією бути не може. А також стало відомо, що в одному з польських міст оголошували повітряну тривогу через загрозу удару з боку РФ.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
