Президент Польши признался, что узнал о передаче МиГ-29 Украине из прессы

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

В Варшаве произошел коммуникационный сбой относительно военной помощи Украине. Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что новость о возможной передаче очередной партии истребителей МиГ-29 он прочитал в прессе, ведь никаких официальных докладов от чиновников не поступало.

Об этом политик рассказал в комментарии изданию Wirtualna Polska.

Навроцкий не имел информации о планах правительства

Навроцкий не скрывал эмоций — ситуация вызвала у главы государства недоумение. Он назвал инцидент странным, ведь такие решения обычно согласовываются на самом высоком уровне.

"Видимо, произошло какое-то недоразумение. Я не имел такой информации", — заявил президент журналистам.

Политик подчеркнул: он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Президент не собирается оставлять это без реакции. Навроцкий пообещал связаться с правительством "в ближайшее время", чтобы прояснить ситуацию и выработать общую позицию по авиации для Киева.

Напомним, Польша была одной из первых стран, которая предоставила Украине истребители МиГ-29 после начала полномасштабного вторжения РФ. Варшава остается ключевым союзником в вопросе усиления украинских Воздушных сил.

Ранее президент Польши заявил, что договоренностей с Россией быть не может. А также стало известно, что в одном из польских городов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара со стороны РФ.