Зеленський заявив про удар по Москві: горить НПЗ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішний удар українських сил 16 червня по російському нафтопереробному заводу в Московському регіоні, який розташований за 500 кілометрів від України. Глава держави назвав цю атаку справедливою відповіддю на обстріли українських міст і подякував спецслужбам та ракетним військам за результативну роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланняи на заяву глави держави.

У Москві горить НПЗ після успішної атаки українського дрона

Удар по ворожому нафтопереробному заводу організували та виконали бійці Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки разом із військовослужбовцями ракетних військ, яким глава держави висловив офіційну подяку.

Пожежа на НПЗ в Московському регіоні. Фото: кадр з відео

За словами Президента, нарощування радіуса дій та регулярне ураження російських тилових об'єктів є відповіддю на постійні ворожі обстріли українських міст. Володимир Зеленський підкреслив, що руйнування економічного потенціалу агресора допомагає наближати закінчення бойових дій.

"Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати. Слава Україні!" — заявив глава держави.

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Новини.LIVE писали раніше, що в ніч на 16 червня 2026 року Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників. Цього разу під ударом знову опинилася паливна інфраструктура на Кубані, де внаслідок прильотів спалахнула пожежа. Крім того, вибухи та роботу ППО фіксували у Московській області, а також у тимчасово окупованому Маріуполі.

Новий наліт дронів поглиблює і так важку паливну кризу в РФ, яка вже загрожує повним паралічем транспортної логістики. Через суттєві пошкодження інфраструктури вісім із десяти найсучасніших російських НПЗ у європейській частині країни були змушені обмежити своє виробництво. Замістити втрачені обсяги пального за рахунок старих радянських заводів Кремль не може через їхню низьку ефективність.

Ситуація для ринку палива в Росії стала настільки складною, що російська влада офіційно дозволила деяким заводам випускати низькоякісний бензин і дизель. У цьому брудному паливі вміст сірки перевищує норму у 15 разів.