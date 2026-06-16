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Главная Новости дня Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ

Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 10:09
Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ
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Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар украинских сил 16 июня по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области, расположенному в 500 километрах от Украины. Глава государства назвал эту атаку справедливым ответом на обстрелы украинских городов и поблагодарил спецслужбы и ракетные войска за результативную работу.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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