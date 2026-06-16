Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар украинских сил 16 июня по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области, расположенному в 500 километрах от Украины. Глава государства назвал эту атаку справедливым ответом на обстрелы украинских городов и поблагодарил спецслужбы и ракетные войска за результативную работу.

Новость дополняется...

Реклама