Польша не передала свои истребители МиГ ВСУ и обвинила Украину

Украинский МиГ-29 в небе. Фото: Air.force.ua

Министерство обороны Польши официально подтвердило, что передача последней партии истребителей МиГ-29 Украине в настоящее время заблокирована из-за невыполнения условий предыдущего двустороннего соглашения. Польская сторона ожидала от Киева полноценного трансфера уникальных технологий производства и перехвата беспилотников в обмен на боевую авиацию. Однако договор до сих пор не вступил в полную силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rzepospolita.

Споры вокруг соглашения

Как заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, Варшава стремится получить уникальный боевой опыт украинских инженеров по производству дронов, который они приобрели за годы полномасштабной войны с Россией.

"Мы договорились с украинской стороной о трансфере технологий. Если это дело будет доработано, то вопрос с истребителями завершится успехом", — сказал Цезарий Томчик.

Он подчеркнул, что Польша сейчас активно создает собственные беспилотные войска и хочет официально использовать украинские тактические наработки в обмен на передачу остатков своей советской авиации.

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Политический скандал в Польше

Военное руководство страны еще в декабре 2025 года заявляло о готовности отдатьсамолеты МиГ-29, у которых заканчивается срок эксплуатации. Такой шаг выгоден Польше, поскольку взамен их армия получит ракетные и дронные секретные технологии.

В то же время задержка в выполнении соглашения уже успела спровоцировать внутренний политический скандал между правительством Дональда Туска и президентом Польши. Стороны выдвигают друг другу серьезные претензии относительно недостаточного информирования о передаче самолетов Украине.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, ударные дроны атаковали стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне в 15 км от Кремля. В результате на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который угрожает топливному рынку российской столицы. Президент Владимир Зеленский назвал это справедливым ответом на российские удары по Украине.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский город Эвиан на очередной саммит "Группы семи". Утром 16 июня украинский лидер уже встретился с Эммануэлем Макроном.