Лидеры G7 согласны, что Россия терпит поражение на фронте: Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Денис Балибус

Лидеры стран «Большой семерки» пришли к общему мнению, что Россия утратила инициативу на поле боя, несет огромные потери в живой силе и не способна одержать победу в развязанной войне против Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

Другие страны признают слабость России на фронте

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским пришли к выводу, что российское руководство больше не контролирует инициативу на поле боя, а значительная часть граждан Российской Федерации начинает осознавать неизбежность своего поражения.

По словам Зеленского, встреча с лидерами стран G7 прошла очень позитивно. Лидеры стран согласились, что Кремль не побеждает, теряет слишком много людей и поэтому должен заключить мирное соглашение в максимально сжатые сроки.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ближайшее окружение заставляет Путина идти на радикальные шаги для пополнения армии, поскольку захватчики теряют способность удерживать позиции.

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«У них нет инициативы в руках. Они должны признать, что не хотят мира, это правда. Все понимают, что многие люди вокруг Путина подталкивают его к большей мобилизации… Неважно, сколько потерь у них будет, сколько людей погибнет. Они об этом не думают, но огромный процент россиян теперь начинает понимать, что не выиграют эту войну, и именно поэтому ее нужно остановить», — заявил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках саммита G7 в Эвиане сегодня пройдут переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего глава Белого дома проведет беседу с Путиным. Трамп назвал ситуацию на фронте критической и заявил об огромных потерях.

На передовой же российское командование не имеет успехов из-за системного давления ВСУ. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий отметил, что глубокие удары украинских дронов и ракетных систем HIMARS создали у россиян острый топливный кризис. Оккупанты потеряли мобильность на фронте, потому что нечем заправлять машины.

Из-за отсутствия реальных результатов россияне прибегли к манипуляциям. Российская 4-я мотострелковая бригада распространила видео, где солдаты якобы поднимают флаги в Константиновке и Долгой Балке. Аналитики ISW утверждают, что кадры созданы искусственным интеллектом. Руководитель 19-го армейского корпуса Александр Бакулин пояснил, что российские командиры на местах просто солгали высшему руководству о захвате Константиновки. Теперь, чтобы оправдать свои рапорты, они вынуждены бросать свои подразделения буквально на смерть, где их успешно уничтожают украинские защитники.