Лідери G7 погодилися, що РФ програє на фронті: Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Керівники країн "Великої сімки" дійшли спільної згоди, що Росія втратила ініціативу на полі бою, зазнає величезних втрат у живій силі та не здатна здобути перемогу у розв'язаній війні проти України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає Новини.LIVE.

Інші країни визнають слабкість Росії на фронті

Лідери країн "Великої сімки" під час переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським дійшли висновків, що російське керівництво більше не контролює ініціативу на полі бою, а значна частина громадян Російської Федерації починає усвідомлювати неминучість своєї поразки.

За словами Зеленського, зустріч із керівниками держав G7 була дуже позитивною. Лідери країн погодилися, що Кремль не перемагає, втрачає занадто багато людей і через це має укласти мирну угоду у максимально стислі терміни.

Володимир Зеленський підкреслив, що найближче оточення змушує Путіна йти на радикальні кроки для поповнення армії, оскільки загарбники втрачають здатність утримувати позиції.

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"У них немає ініціативи в руках. Вони мусять визнати, що не хочуть миру, це правда. Усі розуміють, що багато людей навколо Путіна підштовхують його до більшої мобілізації… Неважливо, скільки втрат вони мають, скільки людей загине. вони про це не думають, але величезний відсоток росіян тепер вони починають розуміти, що не виграють цю війну, і саме тому її треба зупинити", — заявив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що в межах саміту G7 в Евіані сьогодні пройдуть переговори Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, після чого голова Білого дому проведе розмову з Путіним. Трамп назвав ситуацію на фронті критичною і заявив про величезні втрати.

На передовій же російське командування не має успіхів через системний тиск ЗСУ. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що глибокі удари українських дронів та ракетних систем HIMARS створили у росіян гостру паливну кризу. Окупанти втратили мобільність на фронті, бо нема чим заправити автівки.

Через відсутність реальних результатів росіяни вдалися до маніпуляцій. Російська 4-та мотострілецька бригада поширила відео, де солдати нібито піднімають прапори у Костянтинівці та Довгій Балці. Аналітики ISW стверджують, що кадри створені штучним інтелектом. Керівник 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін пояснив, що російські командири на місцях просто збрехали вищому керівництву про захоплення Костянтинівки. Тепер, щоб виправдати свої рапорти, вони змушені кидати свої підрозділи буквально на смерть, де їх успішно і знищують українські захисники.