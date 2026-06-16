Російські командири брешуть Путіну про захоплення Костянтинівки

Російські війська спілкуються з Путіним. Фото: росЗМІ

Російські командири запустили інформаційну операцію із фейковими ШІ-відео, що їхні військові нібито підняли прапори у Костянтинівці. У ЗСУ ж зазначають, що ворог свідомо перебільшує масштаби і темпи просування на фронті, проте українські підрозділи повністю контролюють логістику.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Росіяни поширюють фейкові відео про захоплення Костянтинівки на Донеччині

Російські військові намагаються хоч якось виправдати неправдиві звіти перед своїм вищим командуванням, якому вже встигли доповісти про повне захоплення Костянтинівки Донецької області.

Як повідомив бригадний генерал Олександр Бакулін, який очолює 19-й армійський корпус ЗСУ, через цю брехню росіяни змушені йти в атаки, щоб спробувати підтвердити свої рапорти. Для створення ілюзії успіху підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ (зокрема 3-тя ОМСБр та СОБР) виклали якісний відеозапис, де загарбники тримають триколори на західній та південно-західній околицях Костянтинівки, а також у селі Довга Балка. Проте українські захисники швидко виявили цю групу і невдовзі атакували її.

Однак аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що ці кадри із прапорами, оприлюднені 15 червня, найімовірніше, створені за допомогою штучного інтелекту. Такі методи вже використовувалися Кремлем для фабрикування заяв про просування по лінії фронту. Того ж дня Міністерство оборони Росії офіційно заявило про повне захоплення Довгої Балки.

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В ISW констатують, що останні кілька днів російське оборонне відомство, державні медіа та ресурси, пов'язані з 4-ю бригадою, займаються масовим поширенням ШІ-роликів, щоб таким методом прибрехати і перебільшити свої реальні досягнення.

Яка обстановка у Костянтинівці зараз на фронті

Насправді ж у Костянтинівці немає сотень російських солдатів, як про це пишуть у російських ЗМІ. За словами генерала Бакуліна, там діє від 93 до 153 російських диверсантів, а розповіді про угруповання у 250–300 осіб є перебільшенням.

Російське військо намагається використовувати тактику інфільтрації малими групами, яку уже спостерігали під час штурму Покровська, проте в Костянтинівці українські підрозділи оперативно знищують їх. Бакулін також запевнив, що попри присутність великої кількості російських сил на цьому напрямку, українське логістичне забезпечення працює не гірше, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту.

Хоча тактична ситуація для ЗСУ в Костянтинівці погіршується і влітку 2026 року російська армія може мати тут певні успіхи, експерти ISW вважають швидкий оперативний прорив окупантів малоймовірним.

Росіяни абсолютно не підготували та не оптимізували свої підрозділи для складних маневрів чи боїв у міських умовах, тому їм доведеться стикатися із затяжним опором у кожному місті так званого Фортечного поясу. Насправді ж темпи просування окупаційних військ суттєво уповільнюються, і наразі взагалі невідомо, чи зможе Росія колись повністю захопити Донецьку область.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, низка ЗМІ, аналітиків та військових повідомляли, що російський наступ в Україні сильно сповільнився і окупаційна армія щомісяця втрачає до 35 тисяч солдатів. Крім того, масовані удари українських дронів по нафтопереробних заводах позбавляють Кремль заробітку від продажу пального.

Так під час виступу на "день Росії" 12 червня диктатор Володимир Путін навіть вперше публічно частково визнав проблеми на фронті. За даними аналітиків ISW, він підтвердив, що армія РФ просувається повільніше, ніж очікувалося. Втім, попри шалені втрати та провали, Путін усе одно не збирається відмовлятися від планів підкорити Україну і вимагає продовжувати щоденні штурми.

Головною причиною невдач окупантів є системна робота ЗСУ. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі для Новини.LIVE розповів, що глибокі удари українських безпілотників та систем HIMARS залишили ворога без палива. Цей гострий дефіцит ресурсів різко знизив бойовий потенціал загарбників і зупинив їхній рух на фронті.