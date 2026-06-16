Российские командиры лгут Путину о захвате Константиновки

Российские войска поддерживают связь с Путиным. Фото: российские СМИ

Российские командиры запустили информационную операцию с поддельными видеороликами, созданными с помощью ИИ, в которых якобы показано, как их военные подняли флаги в Константиновке. В ВСУ же отмечают, что враг сознательно преувеличивает масштабы и темпы продвижения на фронте, однако украинские подразделения полностью контролируют логистику.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Россияне распространяют фейковые видео о захвате Константиновки в Донецкой области

Российские военные пытаются хоть как-то оправдать ложные отчеты перед своим высшим командованием, которому уже успели доложить о полном захвате Константиновки в Донецкой области.

Как сообщил бригадный генерал Александр Бакулин, возглавляющий 19-й армейский корпус ВСУ, из-за этой лжи россияне вынуждены идти в атаку, чтобы попытаться подтвердить свои рапорты. Для создания иллюзии успеха подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады РФ (в частности, 3-я ОМСБр и СОБР) выложили качественную видеозапись, где захватчики держат триколоры на западной и юго-западной окраинах Константиновки, а также в селе Долгая Балка. Однако украинские защитники быстро обнаружили эту группу и вскоре атаковали ее.

Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что эти кадры с флагами, обнародованные 15 июня, скорее всего, созданы с помощью искусственного интеллекта. Такие методы уже использовались Кремлем для фабрикации заявлений о продвижении по линии фронта. В тот же день Министерство обороны России официально заявило о полном захвате Долгой Балки.

Читайте также:

В ISW констатируют, что последние несколько дней российское оборонное ведомство, государственные СМИ и ресурсы, связанные с 4-й бригадой, занимаются массовым распространением ИИ-роликов, чтобы таким методом приукрасить и преувеличить свои реальные достижения.

Какова обстановка в Константиновке сейчас на фронте

На самом деле в Константиновке нет сотен российских солдат, как об этом пишут в российских СМИ. По словам генерала Бакулина, там действует от 93 до 153 российских диверсантов, а рассказы о группировке в 250–300 человек являются преувеличением.

Российские войска пытаются использовать тактику инфильтрации небольшими группами, которую уже наблюдали во время штурма Покровска, однако в Константиновке украинские подразделения оперативно уничтожают их. Бакулин также заверил, что, несмотря на присутствие большого количества российских сил на этом направлении, украинское логистическое обеспечение работает не хуже, чем на любом другом участке фронта.

Хотя тактическая ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается и летом 2026 года российская армия может добиться здесь определенных успехов, эксперты ISW считают быстрый оперативный прорыв оккупантов маловероятным.

Россияне абсолютно не подготовили и не оптимизировали свои подразделения для сложных маневров или боев в городских условиях, поэтому им придется сталкиваться с затяжным сопротивлением в каждом городе так называемого Крепостного пояса. На самом деле темпы продвижения оккупационных войск существенно замедляются, и пока вообще неизвестно, сможет ли Россия когда-нибудь полностью захватить Донецкую область.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, ряд СМИ, аналитиков и военных сообщали, что российское наступление в Украине сильно замедлилось и оккупационная армия ежемесячно теряет до 35 тысяч солдат. Кроме того, массированные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам лишают Кремль доходов от продажи топлива.

Так, во время выступления на «Дне России» 12 июня диктатор Владимир Путин даже впервые публично частично признал проблемы на фронте. По данным аналитиков ISW, он подтвердил, что армия РФ продвигается медленнее, чем ожидалось. Впрочем, несмотря на огромные потери и провалы, Путин все равно не собирается отказываться от планов покорить Украину и требует продолжать ежедневные штурмы.

Главной причиной неудач оккупантов является системная работа ВСУ. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что глубокие удары украинских беспилотников и систем HIMARS оставили врага без топлива. Этот острый дефицит ресурсов резко снизил боевой потенциал захватчиков и остановил их продвижение на фронте.