Великобритания ужесточает санкции против российского теневого флота

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

Президент Украины провёл встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе неё стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и новые санкционные шаги против России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие решения приняли Украина и Великобритания относительно поддержки и санкций против России

По словам главы государства, Великобритания приняла новые важные решения в поддержку Украины, в частности, касающиеся усиления давления на российский теневой флот. Он поблагодарил британскую сторону за постоянную помощь, отметив, что такие шаги приближают справедливый мир.

В ходе переговоров украинская сторона также проинформировала Кира Стармера о последствиях недавних российских обстрелов. Особое внимание уделили вопросам укрепления противовоздушной обороны Украины и дальнейшим направлениям международной поддержки.

Кроме того, стороны обсудили возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встреч в формате G7.

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Новини.LIVE сообщали, что суд в Лондоне признал двух граждан Украины виновными в поджоге имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Приговор по делу будет оглашен 19 июня.

Новини.LIVE сообщали, что в Ла-Манше британские силы остановили нефтяной танкер, который, по данным Лондона, может принадлежать к так называемому «теневому флоту» России. Операция была проведена по приказу премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В британском правительстве заявили, что это является очередным шагом в противодействии схемам обхода санкций, введенных против РФ.