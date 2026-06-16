Суд в Лондоне признал украинцев виновными в поджоге имущества Стармера

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Reuters

В понедельник, 15 июня, суд в Лондоне признал украинских мужчин виновными в поджоге имущества, связанного с премьер-министром Британии Киром Стармером. Приговор будет вынесен в пятницу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно

Как пишет агентство, лондонский суд Олд-Бейли признал 22-летнего украинца Романа Лавриновича виновным по двум пунктам обвинения в поджоге, который угрожал жизни людей.

Другим виновником стал 27-летний Станислав Карпюк. Он является гражданином Румынии, но родился в Украине. Его вместе с Лавриновичем признали виновными в сговоре с целью совершения поджога. Приговор ожидается в эту пятницу, 19 июня.

В то же время еще одного подозреваемого, 35-летнего фактов Починка — суд оправдал.

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Напомним, что инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда в течении 5 дней полиция выезжала на вызовы по поводу ряда пожаров. В частности, пожары были:

в доме на севере Лондона, который связан с Киром Стармером;

в соседнем доме, где он ранее проживал;

горел также автомобиль марки Toyota, который тоже ранее принадлежал британскому лидеру.

Следствие установило, что украинцев наняли через Telegram. Вербовку осуществила неустановленная личность под ником "El Money".

При этом Хелен Фланаган, глава отдела по борьбе с терроризмом в Лондоне, перед вынесением вердикта заявила, что пока нет никаких доказательств, что за всеми этими событиями стоит Россия.

"Очевидно, что эти задания были разработаны русскоязычной организацией, но мы не видим никаких доказательств, связывающих это с какими-либо заданиями, которые поддерживает Россия. На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что это была угроза и целенаправленная атака на премьер-министра, поддерживаемая государством", — сказала она.

Как сообщало Новини.LIVE, в Швейцарии во время празднования Нового года произошел масштабный пожар в одном из баров. Причиной тому могли стать бенгальские огни.

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