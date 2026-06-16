Суд у Лондоні визнав українців винними у підпалі майна Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

У понеділок, 15 червня, суд у Лондоні визнав двох українців винними у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вирок буде винесено в п’ятницю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо

Як пише агентство, лондонський суд Олд-Бейлі визнав 22-річного українця Романа Лавриновича винним за двома пунктами звинувачення у підпалі, який загрожував життю людей.

Іншим винуватцем став 27-річний Станіслав Карпюк. Він є громадянином Румунії, але народився в Україні. Його разом із Лавриновичем визнали винними у змові з метою вчинення підпалу. Вирок очікується цієї п’ятниці, 19 червня.

Водночас ще одного підозрюваного, 35-річного Починка, суд виправдав.

Читайте також:

Нагадаємо, що інцидент стався в травні минулого року. Тоді протягом 5 днів поліція виїжджала на виклики з приводу низки пожеж. Зокрема, пожежі сталися:

у будинку на півночі Лондона, який пов'язаний з Кіром Стармером;

у сусідньому будинку, де він раніше проживав;

горів також автомобіль марки Toyota, який теж раніше належав британському лідеру.

Слідство встановило, що українців найняли через Telegram. Вербування здійснила невстановлена особа під ніком "El Money".

При цьому Хелен Фланаган, голова відділу з боротьби з тероризмом у Лондоні, перед винесенням вердикту заявила, що поки що немає жодних доказів, що за всіма цими подіями стоїть Росія.

"Очевидно, що ці завдання були розроблені російськомовною організацією, але ми не бачимо жодних доказів, що пов'язують це з якимись завданнями, які підтримує Росія. На даний момент у нас немає жодних доказів того, що це була загроза і цілеспрямована атака на прем'єр-міністра, підтримувана державою", — сказала вона.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Швейцарії під час святкування Нового року сталася масштабна пожежа в одному з барів. Причиною цього могли стати бенгальські вогні.

Також ми писали, що в новорічну ніч в Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, яку побудували в 1872 році.