Трагедія на курорті у Швейцарії — що стало причиною пожежі у Кран-Монтані

У Швейцарії з'ясовують причину пожежі в швейцарському барі "Le Constellation" у новорічну ніч. Трагедію міг спричинити бенгальський вогонь.

Що спричинило пожежу на курорті

Щонайменше 40 людей загинули та 115 отримали поранення внаслідок пожежі, що охопила бар на швейцарському гірськолижному курорті під час святкування Нового року. Серед жертв пожежі, яка охопила підвал бару "Le Constellation" у Кран-Монтані, є іноземні туристи. Про це повідомила поліція, не уточнюючи їхню національність.

За словами влади, для ідентифікації всіх жертв знадобиться кілька днів, оскільки отримані опіки та травми є важкими. Багато поранених – молоді люди, і вони перебувають у важкому стані.

Розслідування причини пожежі триває, але вважається, що полум'я швидко поширилося по даху бару, а потім спричинило вибух. Свідки повідомили, що барменка, яку несли на плечах колеги, підняла запалений бенгальський вогонь у пляшці занадто близько до стелі, підпаливши її. За словами свідків, у барі було 200 людей, переважно віком від 16 до 25 років.

Президент Швейцарії Гі Пармелен назвав пожежу "однією з найгірших трагедій, які коли-небудь переживала країна" та зазначив, що багато жертв були молодими людьми.

