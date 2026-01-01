Трагедия на курорте в Швейцарии - что стало причиной пожара в Кран-Монтане

Люди возле бара Le Constellation выражают соболезнования погибшим. Фото иллюстративное: Reuters

В Швейцарии выясняют причину пожара в швейцарском баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь. Трагедию мог вызвать бенгальский огонь.

Об этом сообщает The Telegraph.

Что вызвало пожар на курорте

По меньшей мере 40 человек погибли и 115 получили ранения в результате пожара, охватившего бар на швейцарском горнолыжном курорте во время празднования Нового года. Среди жертв пожара, который охватил подвал бара "Le Constellation" в Кран-Монтане, есть иностранные туристы. Об этом сообщила полиция, не уточняя их национальность.

По словам властей, для идентификации всех жертв понадобится несколько дней, поскольку полученные ожоги и травмы являются тяжелыми. Многие раненые — молодые люди, и они находятся в тяжелом состоянии.

Расследование причины пожара продолжается, но считается, что пламя быстро распространилось по крыше бара, а затем вызвало взрыв. Свидетели сообщили, что барменша, которую несли на плечах коллеги, подняла зажженный бенгальский огонь в бутылке слишком близко к потолку, подпалив ее. По словам свидетелей, в баре было 200 человек, в основном в возрасте от 16 до 25 лет.

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар "одной из худших трагедий, которые когда-либо переживала страна" и отметил, что многие жертвы были молодыми людьми.

