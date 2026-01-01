Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трагедия на курорте в Швейцарии — что стало причиной пожара

Трагедия на курорте в Швейцарии — что стало причиной пожара

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 22:03
Трагедия на курорте в Швейцарии - что стало причиной пожара в Кран-Монтане
Люди возле бара Le Constellation выражают соболезнования погибшим. Фото иллюстративное: Reuters

В Швейцарии выясняют причину пожара в швейцарском баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь. Трагедию мог вызвать бенгальский огонь.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Что вызвало пожар на курорте

По меньшей мере 40 человек погибли и 115 получили ранения в результате пожара, охватившего бар на швейцарском горнолыжном курорте во время празднования Нового года. Среди жертв пожара, который охватил подвал бара "Le Constellation" в Кран-Монтане, есть иностранные туристы. Об этом сообщила полиция, не уточняя их национальность.

По словам властей, для идентификации всех жертв понадобится несколько дней, поскольку полученные ожоги и травмы являются тяжелыми. Многие раненые — молодые люди, и они находятся в тяжелом состоянии.

Расследование причины пожара продолжается, но считается, что пламя быстро распространилось по крыше бара, а затем вызвало взрыв. Свидетели сообщили, что барменша, которую несли на плечах коллеги, подняла зажженный бенгальский огонь в бутылке слишком близко к потолку, подпалив ее. По словам свидетелей, в баре было 200 человек, в основном в возрасте от 16 до 25 лет.

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар "одной из худших трагедий, которые когда-либо переживала страна" и отметил, что многие жертвы были молодыми людьми.

Напомним, что произошел пожар во время празднования Нового года в швейцарском курортном городке Кран-Монтана. Инцидент произошел в баре Constellation.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Швейцарии. На горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел пожар.

трагедия пожар Швейцария Новый год курорты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации