Лидеры G7 анонсировали передачу Украине ПВО и санкции против РФ

Саммит G7 во Франции. Фото: Reuters

Лидеры G7 подвели итоги саммита во Франции и анонсировали важные для Украины решения. Государства договорились увеличить передачу нашей стране ПВО, рассмотреть вопрос увеличение военного производства, а также усилить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на совместное заявление G7.

Что сказали лидеры G7 по поводу Украины

"Мы, лидеры "Большой семерки", едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы подтверждаем нашу солидарность с украинским населением, пострадавшим от нападений на его критически важную инфраструктуру и культурное наследие. Мы высоко оцениваем стойкость Украины и ее успехи на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наблюдается новый импульс", — говорится в заявлении.

Страны подчеркнули, что для поддержки и ускорения этого нового импульса они договорились увеличить поставки Украины средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности.

Кроме того, государств блока готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украине лицензионных соглашений, которые позволят стране увеличить военное производство.

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"Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, выраженных украинскими властями. Мы договорились оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму", — сказано в публикации.

Резюмируя лидеры G7 обязались усилить санкции против России, в том числе против ее нефтегазового сектора. Как поясняется в давлении, сейчас наступил подходящий для этого момент, поскольку президент США Дональд Трамп достиг с Ираном сделки, которая возобновляет работу Ормузского пролива.

Как сообщало Новини.LIVE, источники Politico рассказали, что Трамп на G7 заявил о готовности представить Украине помощь, а также усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина. Но в обмен на это он попросил страны блока помочь ему с Ираном, в частности, разминированием Ормузского пролива.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на G7 провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. По итогу переговоров он назвал встречу позитивной и отметил, что Россия потеряла инициативу на отдельных участках фронта.