Україна може отримати від НАТО 70 млрд євро військової допомоги

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Країни НАТО обговорюють можливість надання Україні нового пакета військової підтримки обсягом 70 млрд євро. Про відповідне рішення можуть оголосити вже наступного місяця під час саміту Альянсу в Туреччині.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

Нова допомога для України

За інформацією дипломатичних джерел, ініціатива, яку Німеччина запропонувала минулого місяця, передбачає запровадження нового механізму для більш прозорого фінансування підтримки України.

"Ключовим є тверде зобов’язання Анкари продовжувати вирішальну підтримку України на сталий та більш справедливій основі", — наголосив високопоставлений дипломат НАТО.

Фінансування обсягом 70 млрд євро не передбачає виключно нових надходжень. Приблизно 30 млрд євро планують спрямувати з уже погодженого Євросоюзом дворічного кредиту для України на 90 млрд євро, ще близько 40 млрд євро надійдуть у межах двосторонніх програм допомоги.

Читайте також:

"Це природно, враховуючи той факт, що більшість союзників НАТО також є членами ЄС. Було б несправедливо, якби їх двічі закликали до участі в обороні", — сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас частина країн висловлює занепокоєння, що за наявності фінансування з боку ЄС у них може знизитися мотивація самостійно надавати допомогу.

Питання підтримки України стане одним із центральних на порядку денному саміту лідерів НАТО, що відбудеться 7-8 липня.

Як писали Новини.LIVE, міністр оборони України Михайло Федоров провів перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте щодо запуску нової технологічної ініціативи UNITE — Brave NATO, яка покликана розширити та пришвидшити спільні оборонні проєкти.

А 3 червня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте. Зокрема, сторони обговорили посилення підтримки України та оборонні потреби.