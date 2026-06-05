Україна та НАТО запускають технологічну ініціативу UNITE — Brave NATO

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте запуск нової технологічної ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти. Сторони узгодили ключові потреби фронту перед майбутнім "Рамштайном", де йшлося про захист міст від російських балістичних ракет та закупівлі дефіцитного озброєння.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Федоров та Рютте обговорили пріоритети для України для оборони

Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з Генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Головною метою зустрічі стало узгодження пакетів допомоги, щоб кожне майбутнє рішення союзників чітко відповідало поточним запитам передової та реально посилювало Сили оборони.

Окремим пріоритетом розмови став захист неба від балістичних ударів. Михайло Федоров підкреслив, що попри перехоплення ініціативи на фронті, російська балістика залишається ключовою загрозою. Не маючи успіхів на полі бою, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та мирні міста.

Для протидії цим загрозам сторони визначили чотири головні напрямки співпраці. Це залучення партнерських внесків до програми PURL, термінове постачання протиракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для розширення антибалістичних спроможностей України, отримання снарядів підвищеної дальності за Чеською ініціативою, а також виділення іноземних коштів на пряме виробництво українських БпЛА.

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Також Федоров та Рютте обговорили запуск нової технологічної програми UNITE — Brave NATO. Вона допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти. Міністр оборони подякував очільнику Альянсу за координацію зусиль союзників задля підготовки ефективних рішень, що зміцнять безпеку як України, так і всіх країн-членів НАТО.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 червня, провів офіційну зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час переговорів сторони детально обговорили низку критично важливих питань для зміцнення обороноздатності країни.

28 травня відбувся стратегічний раунд перемовин за участі керівника оборонного відомства України Михайла Федорова, міністрів оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса і Джона Гілі, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Головною метою зустрічі було узгодження оборонних потреб Києва напередодні масштабних переговорів "Рамштайн".